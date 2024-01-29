В России поддержали идею выдавать пенсионерам «Пушкинские карты»

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею о выдаче пенсионерам «Пушкинских карт». В беседе с RT он напомнил, что на продолжительность жизни пожилых людей напрямую влияют нагрузка на интеллект и просвещенческая работа.

Рязанский также отметил, что подобная инициатива сыграла бы важную роль в реализации нацпроекта «Демография», часть которого посвящена старшему поколению.

«Поэтому искренне поддерживаю эту инициативу. Конечно, понадобятся бюджетные ресурсы. Но я не думаю, что они будут такими уж безгранично большими, чтобы не согласиться с этой инициативой», — добавил глава Союза пенсионеров.

Напомним, с идеей выпустить «Пушкинскую карту» для пенсионеров к Минкульту обратился депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В своем обращении он подчеркнул, что у пожилых людей не меньше желания «культурного обогащения», чем у молодежи.

Ранее стало известно, сколько пенсионеров будет в мире к 2050 году.