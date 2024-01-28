В Крыму отвергли необходимость в строительстве тоннеля под Керченским проливом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет, однако техническая возможность реализации такого проекта имеется. Его слова передает региональная телекомпания «Вести-Крым».

По словам Аксенова, возможно, на старте эти идеи могли быть реализованы, однако сейчас в этом нет необходимости, поскольку Крымский мост достаточно защищен.

«Возможность реализации есть, я изучал технологию, но сейчас строить дублирующий вариант вообще никакого смысла нет», — сказал глава Крыма.

В ноябре Аксенов заявлял, что сообщения зарубежных изданий, согласно которым российская сторона обсуждает с КНР строительство тоннеля под Керченским проливом, не соответствуют действительности. Глава Крыма добавил, что западным журналистам стоит прекратить слепо доверять информации от украинских источников.

24 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о якобы планах Москвы построить подземный тоннель под Керченским проливом. В статье подчеркивалось, что с этой целью российский бизнес «ведет переговоры с Пекином». Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь позже заявил, что эта публикация не имеет под собой оснований.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом.