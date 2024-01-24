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Учитель с открытой формой туберкулеза вел уроки в школе в Ленобласти

В Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который вел уроки у 400 детей

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Depositphotos

В Ленинградской области нашли учителя с открытой формой туберкулеза, часть его учеников отстранили от уроков. Об этом пишет 47news.

Очаг туберкулезной инфекции обнаружили в одной из школ Выборга еще в конце ноября. Школьников, имевших с ним контакты, отправили на рентген. Около 400 учеников 5-7 классов вынуждены были его пройти, но родители некоторых не дали на это своего согласия. 29 декабря Роспотребнадзор отстранил еще необследованных учащихся от уроков, руководство школы обратилось с заявлением об этом в классном чате в WhatsApp. Родители стали протестовать.

«Написали, что детям переданы бланки для подписания родителями на прохождение рентгена. Я согласие не дала — детям до 15 лет его не назначают. О том, что в случае отказа снимут с уроков, нас не предупреждали. Теперь с нас требуют результаты рентгена, диаскин-тест и справку от фтизиатра. Мы не согласны с отстранением, это нарушение прав на образование. Мы не согласны с отстранением, это нарушение прав на образование. Написали коллективное обращение в прокуратуру и подали иск в суд на обжалование предписания Роспотребнадзора», — пояснила мать одной из учениц.

В районном комитете образования в ответ на запрос журналистов заявили, что обучающиеся должны предоставить только справку от врача. Требование администрации школы пройти полное обследование родители называют «санитарным терроризмом».

В итоге ученики, которых отстранили от уроков, вернулись в школу после каникул, но уже 17 января их изолировали в одном классе. Как уточняется, от медобследования отказались 11 человек, а большинство родителей согласились с требованиями Роспотребнадзора и распоряжением образовательного учреждения. Из 388 контактировавших с заболевшим учителем детей обследовано 370, патологии у них выявлено не было. Педагог, у которого осенью диагностировали туберкулез, прошел флюорографическое обследование в мае прошлого года и еще сентябре был здоров.

«Развитие туберкулеза произошло после другого перенесенного заболевания в октябре, диагноз (по открытой форме) утвержден в ноябре», — объяснили в комитете по здравоохранению.

Сейчас учитель находится в противотуберкулезном стационаре. Пока неизвестно, вернется ли он к работе впоследствии. Решение об этом примет врачебная комиссия областного противотуберкулезного диспансера.

Ранее открытой формой туберкулеза заболел ученик петербургской школы.

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