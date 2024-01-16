Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уроженец Азербайджана напал с молотком на участника СВО из-за конфликта на парковке

В Подмосковье мужчина избил участника СВО, с которым повздорил на парковке

close
100%
Pixabay

В подмосковном Реутове возбудили дело в отношении иностранца, избившего участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент, в результате которого травмы получил ветеран боевых действий, произошел 19 декабря на парковке возле жилого дома. По данным ведомства, незнакомые мужчины поссорились после того, как уроженец Азербайджана сделал замечание жене участника СВО. Последний заступился за супругу и в ходе потасовки получил телесные повреждения. Злоумышленник, вооруженный молотком, скрылся с места происшествия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в настоящее время сотрудники СК проводят допросы.

Ранее военные решили отомстить мужчинам, которые избили участника СВО в Тюмени.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами