Уроженец Азербайджана напал с молотком на участника СВО из-за конфликта на парковке

В подмосковном Реутове возбудили дело в отношении иностранца, избившего участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент, в результате которого травмы получил ветеран боевых действий, произошел 19 декабря на парковке возле жилого дома. По данным ведомства, незнакомые мужчины поссорились после того, как уроженец Азербайджана сделал замечание жене участника СВО. Последний заступился за супругу и в ходе потасовки получил телесные повреждения. Злоумышленник, вооруженный молотком, скрылся с места происшествия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в настоящее время сотрудники СК проводят допросы.

Ранее военные решили отомстить мужчинам, которые избили участника СВО в Тюмени.