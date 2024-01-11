Россиянам объяснили, как отличить обморожение от аллергии на холод

Симптомы обморожения, в отличие от «холодовой крапивницы» или аллергии на холод, возникают уже после отогревания. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу», — пояснил врач.

Он добавил, что обморожение можно перепутать и с синдромом Рейно.

«Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь», — отметил Болибок.

Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова до этого предупреждала, что окунание в сугроб после бани может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Главная опасность, по ее словам, — термический шок. Резкая смена температур может вызвать стресс для сердечно-сосудистой системы и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, требующим незамедлительного медицинского вмешательства.

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