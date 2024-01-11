Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как отличить обморожение от аллергии на холод

Врач Болибок: симптомы обморожения возникают после отогревания

close
100%
Depositphotos

Симптомы обморожения, в отличие от «холодовой крапивницы» или аллергии на холод, возникают уже после отогревания. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу», — пояснил врач.

Он добавил, что обморожение можно перепутать и с синдромом Рейно.

«Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь», — отметил Болибок.

Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова до этого предупреждала, что окунание в сугроб после бани может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Главная опасность, по ее словам, — термический шок. Резкая смена температур может вызвать стресс для сердечно-сосудистой системы и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, требующим незамедлительного медицинского вмешательства.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами