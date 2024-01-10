В Сибири произошла массовая драка с участием цыган

В Мариинске произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Об этом сообщает группа «Подслушано Мариинск» во «ВКонтакте».

По информации группы, инцидент произошел на Вокзальной улице возле магазина. На кадрах очевидцев видно, как дерутся несколько человек. Причина конфликта не уточняется.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали девять участников потасовки. Из них четверо мужчин и пять женщин — их доставили в отдел полиции, сообщает УМВД России по Кемеровской области.

В отношении зачинщиков составили административные протоколы по статье о побоях, которая влечен наложение штрафа до 30 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 120 часов. Остальные участники стали фигурантами протоколов по статьям о мелком хулиганстве и нарушении тишины и покоя граждан.

Ранее в Чебаркуле массовая драка на перекрестке после ДТП попала на видео.