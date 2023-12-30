Россиян предупредили об опасностях окунания в сугроб после бани

Окунание в сугроб после горячей бани — это не только древняя традиция, но и ценная практика для укрепления здоровья. Однако, эта процедура может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

«Ключевой момент здесь — контрастная терапия, когда резкое охлаждение тела после его нагревания вызывает мощный приток крови к внутренним органам. Это способствует улучшению микроциркуляции крови и лимфы, что, в свою очередь, активизирует обменные процессы в тканях и улучшает их питание и очищение, укрепляет сосуды, делая их более эластичными и устойчивыми к внешним воздействиям», — объяснила терапевт Махмудова.

Кроме физиологических преимуществ, окунание в сугроб после бани оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние. Этот процесс способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают снизить уровень стресса и повысить общее ощущение благополучия.

«Но окунание в сугроб сопряжено с рисками, особенно для неподготовленных людей. Главная опасность — термический шок. Резкая смена температур может вызвать стресс для сердечно-сосудистой системы и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, требующим незамедлительного медицинского вмешательства. Еще один значительный риск — обморожение, особенно если кожа долго контактирует со снегом. Это может быть особенно опасно для лица, ушей и кончиков пальцев. Обморожение не только вызывает болезненные ощущения, но и может привести к долгосрочным повреждениям тканей», — предупредила врач.

Категорически не рекомендуется резкий температурный контраст людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нарушениями ритма сердца и проводимости, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией или врожденными и приобретенными пороками сердца.

«Абсолютно противопоказано окунание в сугроб людям с признаками ОРВИ и лихорадки, так как оно может осложнить течение основного заболевания и спровоцировать воспаление. Люди с острыми и хроническими заболеваниями дыхательных путей, включая астму, также в группе риска, поскольку холодный воздух может вызвать спазм бронхов и усугубить состояние», — добавила эксперт.

Кроме того, людям, склонным к различного рода аллергиям, необходимо учитывать индивидуальную непереносимость холода и аллергические реакции, которые могут усугубиться в результате перепада температуры.

«Беременным женщинам стоит отказаться от растирания снегом и погружения в сугробы, так как резкие температурные колебания могут негативно сказаться на самочувствии и здоровье будущего ребенка. Детям и пожилым также следует соблюдать осторожность: в первом случае терморегуляция еще не полностью сформирована, а во втором — уже менее восприимчива к резким изменениям», — резюмировала она.

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