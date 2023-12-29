В Госдуме рассказали о планах по работе над статусом многодетных и студенческих семей

В Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в весеннюю сессию планируют установить федеральный статус многодетных семей. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала председатель комитета Нина Останина.

Помимо этого, на весеннюю сессию запланированы пересмотр критериев выплаты единого пособия и разработка законопроекта о студенческих семьях, продолжила она. В частности, планируется дать определение понятию «студенческая семья» и установить меры поддержки для них. По ее словам, депутаты также будут работать над документом, который позволит сделать выплату материнского капитала бессрочно.

«Мы сегодня маткапитал выплачиваем только на первого и второго ребенка, но на третьего из федерального бюджета ничего не выплачивается, четвертый и пятый — вообще пожелание. А чтобы эти пожелания не были абстрактными, призывая наши семьи становиться многодетными, хорошо, если маткапитал будет бессрочным, а я напомню, что программа завершается в 2026 году. И второе — если выплаты станут прогрессивными с рождением следующего ребенка как минимум на 25%», — сказала Останина.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов до этого выступил с инициативой выработать во всех регионах России единый подход к определению категории «многодетная семья».

Ранее в Госдуме рассказали, почему важно установить единый федеральный статус многодетных.