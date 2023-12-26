Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что соответствующее постановление принял Дорогомиловский суд Москвы, а протокол составили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Дело о дискредитации против Квачкова возбудили 18 июля. В начале декабря протокол по делу возвращали полиции.

Сам отставной полковник назвал причиной открытия дела свои обращения «о недопустимости подобного ведения боевых действий военных». По словам Квачкова, в своих письмах он указывал недостатки армии и предлагал меры по их устранению.

Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет. В феврале 2019 года он вышел на свободу.

Ранее за дискредитацию армии оштрафовали участницу «Битвы экстрасенсов».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами