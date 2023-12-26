Полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что соответствующее постановление принял Дорогомиловский суд Москвы, а протокол составили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Дело о дискредитации против Квачкова возбудили 18 июля. В начале декабря протокол по делу возвращали полиции.

Сам отставной полковник назвал причиной открытия дела свои обращения «о недопустимости подобного ведения боевых действий военных». По словам Квачкова, в своих письмах он указывал недостатки армии и предлагал меры по их устранению.

Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет. В феврале 2019 года он вышел на свободу.

Ранее за дискредитацию армии оштрафовали участницу «Битвы экстрасенсов».