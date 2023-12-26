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Россиянам рассказали, как мошенники обманывают под Новый год

РИА Новости: мошенники взламывают аккаунты россиян в мессенджерах и просят денег

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Shutterstock

Мошенники под Новый год стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить знакомых своих жертв одолжить деньги. В этом убедился корреспондент РИА Новости.

По словам опрошенных экспертов, мошенники пользуются тем, что в ожидании праздника и в предновогодней суете люди теряют бдительность.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что мошенники взламывают мессенджеры через фишинг — рассылку сообщений с вредоносной ссылкой. Часто это сообщение с просьбой проголосовать за ребенка в каком-то конкурсе. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что злоумышленники еще выманивают одноразовый код под разным предлогом.

После того, как доступ к аккаунт обманутого получен, аферисты рассылают его контактам сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, где указан человек, чей аккаунт был взломан. Для этого они пользуются различными программами.

Чтобы защититься от мошенников, эксперты советуют установить двухэтапную проверку, которая есть в каждом мессенджере и соцсети, отметила Храпунова. Также можно установить на телефоне запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. Напоследок эксперт призвала не переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Лучше уточнить подробности непосредственно у человека, например, позвонив ему.

Ранее киберэксперт Егоров предрек рост финансового мошенничества в России в 2024 году.

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