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В Ростовской области неизвестный ворвался в магазин и ударил ножом собаку покупателя

Неизвестный ворвался в магазин под Ростовом и изрезал ножом чужого пса

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Варвара Гертье/РИА Новости

В Батайске вооруженный мужчина напал на собаку на глазах у ее владельца. Об этом написало издание «Батайское время».

Как сообщается, инцидент произошел 24 декабря в магазине на улице Крупской. Перед этим двое собачников гуляли неподалеку со своими питомцами, но животные не поделили между собой территорию и втянули в конфликт хозяев.

Один из них поклялся отомстить обидчику, который уже через несколько минут вернулся на место без животного, но с ножом в руках. Его соперник зашел в пивной магазин, куда затем ворвался агрессивный мужчина и ударил клинком собаку. Ему удалось скрыться, полицию вызвали продавцы.

Владелец пострадавшего пса уже написал заявление и отправил питомца в ветеринарную клинику. Врачам удалось остановить кровотечение, однако они отказались давать какие-либо прогнозы.

Ранее неизвестные пырнули ножом бездомную собаку на улице Иркутска.

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