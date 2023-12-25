В Ростовской области неизвестный ворвался в магазин и ударил ножом собаку покупателя

В Батайске вооруженный мужчина напал на собаку на глазах у ее владельца. Об этом написало издание «Батайское время».

Как сообщается, инцидент произошел 24 декабря в магазине на улице Крупской. Перед этим двое собачников гуляли неподалеку со своими питомцами, но животные не поделили между собой территорию и втянули в конфликт хозяев.

Один из них поклялся отомстить обидчику, который уже через несколько минут вернулся на место без животного, но с ножом в руках. Его соперник зашел в пивной магазин, куда затем ворвался агрессивный мужчина и ударил клинком собаку. Ему удалось скрыться, полицию вызвали продавцы.

Владелец пострадавшего пса уже написал заявление и отправил питомца в ветеринарную клинику. Врачам удалось остановить кровотечение, однако они отказались давать какие-либо прогнозы.

Ранее неизвестные пырнули ножом бездомную собаку на улице Иркутска.