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В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку

Baza: в Подмосковье вторые сутки ищут пенсионерку, которую похитил неизвестный

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Shutterstock

70-летняя пенсионерка загадочно пропала в Подмосковье, пожилую женщину могли похитить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С заявлением в полицию обратилась 42-летняя москвичка, женщина сообщила, что 23 декабря ей поступил тревожный звонок от 70-летней матери. Пенсионерка успела сообщить дочери, что неизвестный ударил ее по голове и затолкал в багажник, после чего связь прервалась.

Как установили полицейские, пожилая женщина вышла из своего дома в субботу утром и отправилась на вокзал, там она села в электричку и вышла из нее на станции «Топканово».

Правоохранители предположили, что она направлялась в близлежащую деревню, но далее ее след пропал. Возбуждено уголовное дело, следователи пытаются установить проезжавшие по трассе автомобили.

Ранее мошенники угрожали расправой девочке-подростку и ее матери.

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