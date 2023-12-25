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Шестилетний мальчик улетел не в тот город из-за ошибки авиакомпании

Wink News: в США ребенок улетел не в тот город из-за ошибки авиакомпании

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Shutterstock/rchat

Американская авиакомпания Spirit Airlines по ошибке отправила шестилетнего пассажира в другой город. Об этом сообщает телекомпания Wink TV.

О произошедшем рассказала бабушка шестилетнего мальчика, родители отправили внука к ней в гости в Форт-Майерс. Они заказал услугу сопровождения несовершеннолетнего и в аэропорту вылета передали ребенка представителю авиакомпании Spirit Airlines.

Бабушка, приехавшая встречать внука, не дождалась его в зале прилета, бортпроводники сообщили женщине, что мальчика в самолете не было. Выяснилось, что из-за ошибки сотрудника авиакомпании ребенка посадили не на тот рейс.

Маленький пассажир прилетел в Орландо, его бабушке пришлось добираться до него на машине, преодолев расстояние в 250 км. Семья воссоединилась.

Ранее девушка сделала предложение возлюбленному на рейсе Москва — Минск и попала на видео.

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