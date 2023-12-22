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Юрист рассказал, кого оштрафуют за отсутствие умного счетчика электричества

Юрист Сергеев: с января отменят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев объяснил, кого коснется снятие моратория на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, штрафы будут налагаться на поставщиков и сетевые организации. Эксперт считает, что прямое воздействие подобных мер на потребителей не должно предполагаться. Но сетевые организации могут переложить расходы на штрафы на пользователей, увеличив им тарифы.

Сергеев добавил, что мораторий могут продлить, это будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. 

До этого стало известно, что российские производители «интеллектуальных систем учета» предложили властям запретить установку в домах зарубежных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила.

В начале апреля газета «Известия» писала, что собственников квартир и частных домов могут обязать впускать работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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