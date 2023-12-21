Иммунолог назвал регионы России, которым грозит тройная эпидемия

В центральной части России «в самом разгаре тройная эпидемия», а именно одновременные вспышки заболеваемости ковидом и уже привычными гриппом и ОРВИ. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал руководитель калужского Центра иммунологии и аллергологии, иммунолог Владимир Болибок.

«Мы на пике находимся. Москва и Санкт-Петербург уже на пике этой «тридемии», остальные регионы где-то подбираются к этому пику. <...> В Московской области заболеваемость растет, в Рязанской, Калужской, Тульской растет», — оценил обстановку Болибок.

Он добавил, что к коронавирусу, гриппу и ОРВИ присоединяются и респираторные бактериальные инфекции.

Терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева до этого отмечала, что растущая заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом начнет снижаться во время новогодних каникул за счет того, что люди будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы. Однако после их завершения россиян ждут еще «две волны» заболеваемости.

По словам врача, первая волна «обрушится» на россиян в конце января, а вторая – в марте. В целом сегодняшний рост заболеваемости типичен для этого времени года, отметила она.

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