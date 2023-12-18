Суд присяжных оправдал экс-депутата из Читы по обвинению в стрельбе из арбалета

Бывший гендиректор ТГК-14 из Читы Игорь Рыжиков, обвинявшийся в стрельбе из арбалета в человека, оправдан судом присяжных. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы Забайкальского края сообщает ТАСС.

«Сегодня присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу в отношении Рыжкова. Теперь суд должен будет подготовить решение на основании вердикта», — сообщили в пресс-службе суда.

9 июня в Чите задержали экс-депутата и бывшего замдиректора монополиста в сфере отопления Забайкалья Игоря Рыжикова по обвинению в попытке ликвидации своего преемника.

По словам потерпевшего, 31 мая к нему на самокате подъехал неизвестный и выстрелил из арбалета. Стрела застряла в одежде, не причинив сильного вреда.

Позже полиция арестовала 56-летнего подозреваемого, изучив данные с камер видеонаблюдения.

Теперь он оправдан.

18 декабря суд вынес приговор военным, пытавшимся за деньги уклониться от отправки на СВО.

16 декабря по делу о госизмене арестовали четвертого ученого из сибирского отделения РАН.

Ранее суд арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края.