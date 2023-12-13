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Врач рассказала, как защититься от пневмонии и коклюша

Терапевт Лапа призвала россиян соблюдать масочный режим

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Элементарные меры предосторожности, в том числе соблюдение масочного режима, помогут защититься от пневмонии, коклюша и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Об этом в интервью RT сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Сейчас основным рассадником является метро. Нужна культура поведения человека: масочный режим, чтобы не заражать окружающих, и если точно знаем, что заболел, сразу отправляемся в поликлинику», — посоветовала врач.

Что касается детской заболеваемости, то при необходимости нужно закрывать классы на карантин, чтобы избежать дополнительных контактов, добавила она.

В начале декабря Роспотребнадзор сообщил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции. При этом в ведомстве заявили, что тяжелых форм заболевания пока не наблюдалось.

Позднее в соцсетях появилась информация о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников. В московском департаменте здравоохранения назвали эти сообщения недействительными.

Медики заверили, что в настоящее время в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего периода. Уровень заболеваемости, по их словам, не превышает сезонных показателей.

Ранее инфекционист призвал ввести в Москве карантин из-за гриппа.

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