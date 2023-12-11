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Пьяный россиянин покусал полицейского и получил условный срок

В Вологодской области мужчина укусил полицейского за палец и получил срок

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Вологодской области мужчина оказался в суде после того, как укусил полицейского за палец. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Грязовце, когда россиянина доставили в отделение МВД для составления административных материалов. Пьяный мужчина был недоволен действиями полицейского, поэтому схватил его за обмундирование, после чего укусил за указательный палец правой руки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно. Помимо этого, россиянина обязали выплатить пострадавшему 10 тысяч рублей.

Сам подсудимый вину признал частично. Он допустил, что сотрудник МВД мог получить травму когда применял силу. В этот момент он якобы мог проскользнуть рукой о его зубы.

Ранее в Петербурге мать обожгла детям пальцы при помощи газовой конфорки.

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