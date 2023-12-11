Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более тысячи рабочих приняли участие в уборке снега в Подмосковье за минувшие сутки

Дорожные службы Подмосковья за сутки очистили более 18 тыс. км дорог

close
100%
«Воробьёв LIVE»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»

Дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедными материалами более 18 тыс. км дорог за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба в Минтрансе Подмосковья.

«В работах для обеспечения безопасного проезда были задействованы около 1 тыс. единиц спецтехники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих. В настоящее время продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведём взаимодействие с оперативными службами, работаем по погодным условиям», — сказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также автомобилистов призвали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами