Более тысячи рабочих приняли участие в уборке снега в Подмосковье за минувшие сутки

Дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедными материалами более 18 тыс. км дорог за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба в Минтрансе Подмосковья.

«В работах для обеспечения безопасного проезда были задействованы около 1 тыс. единиц спецтехники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих. В настоящее время продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведём взаимодействие с оперативными службами, работаем по погодным условиям», — сказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также автомобилистов призвали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.