Организаторы конкурса «Лидеры России» отобрали участников суперфинала из регионов ЦФО

В Москве завершилась серия окружных финалов пятого кадрового конкурса «Лидеры России», стартовавших в сентябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая является организатором конкурса. За это время эксперты оценили управленческие способности участников из всех федеральных округов страны и новых регионов РФ. Последние путевки в суперфинал получили 112 управленцев Центрального федерального округа России и четыре представителя зарубежных стран.

Награждение победителей заключительных финалов пятого конкурса управленцев «Лидеры России» состоялось в Московском театре мюзикла.

В число победителей финала, представляющих ЦФО, вошли 79 участников из Москвы, 18 из Московской области, по три человека из Рязанской и Тульской областей, по два — из Брянской и Липецкой областей, по одному из Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тверской областей. Также победителями стали четыре управленца из Бельгии, Камбоджи, Сербии и Китая.

Организаторы отмечают, что всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило более 50,6 тыс. заявок из ЦФО и из-за рубежа, свыше тысячи лучших управленцев приняли участие в окружных финалах в Москве.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора президентской академии РАНХиГС Алексея Комиссарова, финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды — на площадке встретились более 1 тыс. управленцев, работу которых оценивали около 100 экспертов.

«Каждый из финалистов прошел сложные дистанционные этапы и, я уверен, получил много пользы и эмоций от очных оценочных мероприятий, а также новых друзей, яркие идеи и настрой делать нашу страну еще лучше», — сказал Комиссаров.

Он также уточнил, что по решению наблюдательного совета конкурса в юбилейном сезоне количество суперфиналистов впервые за всю историю проекта увеличено до 302 человек.

Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Иностранцы, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.