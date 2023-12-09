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Генпрокуратура пообещала «короткий разговор» чиновникам за ценные бумаги за рубежом

Краснов пообещал «короткий разговор» с госслужащими за ценные бумаги за рубежом

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью RT, что чиновников, которые имеют иностранные ценные бумаги и другие финансовые инструменты за границей, ждут «короткий разговор» и увольнение.

По его словам, встречаются случаи, когда госслужащие, воспользовавшись своим служебным положением, оказывают «преференции близким лицам». Однако, заметил генпрокурор, особый акцент он хотел бы сделать на запрете владения и пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого грозит увольнением.

Такая мера ответственности, по словам Краснова, оправдана в российских реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности.

Генеральный прокурор назвал недопустимой материальную зависимость российских чиновников от иностранных структур.

Также Краснов рассказал, что российские суды по искам прокуроров с января по сентябрь 2023 года изъяли более чем на 220 млрд рублей у лиц, обвиненных в совершении коррупционных преступлений.

Ранее в СК РФ предложили расширить условия ареста имущества коррупционеров.

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