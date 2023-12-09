Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМ

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января следующего года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, обвиняемого в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

Содержать Еремеева предписано в следственном изоляторе города Омск.

7 декабря стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала в Омской области подозреваемого в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии — гражданина Белоруссии 1971 года рождения. На допросе мужчина признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, завербованного украинскими спецслужбами.

Теракт был совершен днем 29 ноября текущего год. На движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде взорвалось четыре устройства, которые Еремеев установил самостоятельно, загорелись цистерны с топливом. Американский телеканал CNN сообщал, что диверсию организовала Служба безопасности Украины, в Киеве на обвинения не ответили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.