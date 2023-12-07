Отец Усса заявил, что представители властей США могут задать его сыну вопросы в РФ

У представителей властей США есть все возможности приехать в Россию и задать бизнесмену Артему Уссу вопросы в рамках механизмов правовой помощи. Об этом РИА Новости заявил отец предпринимателя, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

По его словам, бизнесмен находится в РФ.

«Представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна», — сказал Усс-старший.

5 декабря Госдепартамент Соединенных Штатов объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении Артема Усса.

Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию. Позднее ему удалось покинуть Италию, находясь под домашним арестом. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. 20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Артема Усса.