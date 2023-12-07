Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отец Усса заявил, что представители властей США могут задать его сыну вопросы в РФ

Отец Усса: представители властей США могут приехать в РФ и задать сыну вопросы

close
100%
Фото из соцсети Артема Усса

У представителей властей США есть все возможности приехать в Россию и задать бизнесмену Артему Уссу вопросы в рамках механизмов правовой помощи. Об этом РИА Новости заявил отец предпринимателя, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

По его словам, бизнесмен находится в РФ.

«Представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна», — сказал Усс-старший.

5 декабря Госдепартамент Соединенных Штатов объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении Артема Усса.

Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию. Позднее ему удалось покинуть Италию, находясь под домашним арестом. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. 20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Артема Усса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами