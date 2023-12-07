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В Роспотребнадзоре сообщили об одновременной вспышке гриппа и ковида

Попова: в РФ впервые за три года отмечают рост заболеваемости ковидом и гриппом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре отмечают одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски», — приводит слова Поповой РИА Новости.

По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет и количество обращающихся из-за ковида, а также тяжесть заболевания и число госпитализированных.

Параллельно в России распространяется микоплазменная инфекция, недавно в стране зарегистрировали несколько случаев заболевания. При этом в Минздраве ситуацию назвали контролируемой: в РФ хватает препаратов для борьбы с этой болезнью. По данным Роспотребнадзора, речь идет об отдельных случаях, которые не выбиваются из известной картины заболевания.

Ранее вирусолог раскрыл, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни.

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