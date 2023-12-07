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Россиянин напал на ребенка в подъезде, мальчика спас очевидец

В Норильске мужчина помог восьмилетнему мальчику, которого удерживал незнакомец

В Норильске мужчина отправился на принудительное лечение после нападения на школьника в подъезде. Об этом сообщает полиция Красноярского края.

Инцидент произошел 6 декабря в подъезде жилого дома на улице Первомайской. Как позже рассказала полицейским мать восьмилетнего мальчика, неизвестный напал на ее сына у лифта. Он схватил его за портфель и удерживал, пока в ситуацию не вмешался местный житель.

Очевидец, собиравшийся зайти в кабину лифта, заметил странное поведение незнакомца и заговорил с ним. В результате переговоров тот отпустил мальчика и стал подниматься по лестнице. Ребенок же отправился наверх на лифте вместе со своим спасителем.

После обращения матери мальчика полицейские выехали на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1987 года рождения, его оперативно отправили в медицинское учреждение для принудительного лечения.

Ранее в Москве мужчина спас 18-летнюю соседку от домогательств мигранта в подъезде.

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