Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нелегал пытался похитить двух детей из магазина и ресторана и был арестован

Во Франции поймали мигранта, который пытался похитить двух маленьких детей

close
100%
Gerard Bottino/Global Look Press

Во Франции арестовали нелегального мигранта, который пытался похитить двух детей. Об этом сообщает Actu17.

Полицейские задержали 34-летнего гражданина Судана, нелегально проживающего на территории Франции. Его считают виновным в как минимум двух попытках киднеппинга. Последняя произошла за несколько часов до его ареста 5 декабря. В тот день мужчина попытался выкрасть двухлетнюю девочку из коляски, но крик пострадавшей в итоге привлек ее няню, которая расплачивалась на кассе магазина. Женщина обернулась и не дала злоумышленнику довести начатое до конца.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, чтобы получить изображения преступника. Его вскоре поймали и отправили под арест, после чего правоохранители установили связь последнего инцидента с аналогичным, произошедшим в местном ресторане 23 ноября. В тот день неизвестный приблизился к восьмилетнему ребенку, находившемуся в игровой зоне, и взял его за руку. Мать мальчика стала свидетельницей произошедшего и обратилась за помощью к охраннику, который в итоге спугнул подозреваемого.

Подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. По имеющимся данным, мужчина уже попадал в поле зрения французской полиции.

Ранее неизвестный на автомобиле попытался похитить мальчика, когда тот шел в школу с мамой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами