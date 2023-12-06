Аналитик рассказал, что случится с рублем в ближайшие 10 дней

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил агентству «Прайм», что ослабление рубля, начавшееся в последние дни, вероятно будет продолжаться до середины декабря. Он отметил, что декабрь является слабым месяцем для российской валюты из-за больших бюджетных расходов.

В результате этого увеличивается предложение рублей на рынке, часть которых используется для закупки импорта и валюты. Негативные факторы, такие как рост инфляции и отток капитала, также оказывают влияние. Предполагается, что спрос на валюту со стороны компаний, инвесторов и граждан, планирующих провести новогодние праздники за границей, усилится.

По мнению Васильева, в декабре курс рубля будет колебаться в диапазоне 90-95 за доллар. Поддержку национальной валюте окажут обязательная продажа валютной выручки экспортерами, возможное повышение ключевой ставки в декабре и уплата основных налогов до конца года.

Впервые с 13 ноября курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля. На это повлияла совокупность различных факторов, объяснил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. В ближайшие две недели, по его прогнозу, курс будет колебаться от 89 до 93 рублей.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.