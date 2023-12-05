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Россия вернула на Украину шесть детей

Омбудсмен Львова-Белова: Россия вернула на Украину шесть детей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Россия вернула шесть украинских детей на родину. Об этом она рассказала «Известиям».

«Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — сказала омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, до того, как вернуться к матерям, дети проживали в РФ с родственниками, часто — с бабушками или одним из родителей. Возвращение происходило по обоюдной инициативе сторон, а помогали в ее осуществлении посольство Катара и Красный Крест. Отмечается, что была проделана большая работа по оформлению документов и договоренностей по гуманитарным коридорам.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия и дальше будет содействовать возвращению детей на Украину.

Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Марии Львовой-Беловой, подозреваемой в «незаконной депортации украинских детей».

Ранее подростку-сироте из Мариуполя помогли вернуться к родственникам на Украину.

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