Россия вернула на Украину шесть детей

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Россия вернула шесть украинских детей на родину. Об этом она рассказала «Известиям».

«Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — сказала омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, до того, как вернуться к матерям, дети проживали в РФ с родственниками, часто — с бабушками или одним из родителей. Возвращение происходило по обоюдной инициативе сторон, а помогали в ее осуществлении посольство Катара и Красный Крест. Отмечается, что была проделана большая работа по оформлению документов и договоренностей по гуманитарным коридорам.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия и дальше будет содействовать возвращению детей на Украину.

Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Марии Львовой-Беловой, подозреваемой в «незаконной депортации украинских детей».

Ранее подростку-сироте из Мариуполя помогли вернуться к родственникам на Украину.