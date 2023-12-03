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В Москве потушили пожар в кафе

На северо-востоке Москвы спасатели МЧС потушили пожар

Московские пожарные потушили пожар в кафе на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Отмечается, что горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли 8 человек.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого Telegram-канал «360» сообщил, что возгорание произошло в кафе-баре «Петтина», в нем наблюдалось задымление. Иных подробностей случившегося не сообщалось.

До этого стало известно о пожаре в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна» в Карачаево-Черкесии.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым.

Ранее на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

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