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В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади 2 тыс. кв. м

В горнолыжном кластере Карачаево-Черкесии произошел крупный пожар в ресторане

В горнолыжном кластере республики Карачаево-Черкессия, расположенном в селе Архыз, произошел мощный пожар на территории ресторана «Вкус гор». Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, заведение на данный момент является недействующим.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров. Пожар тушат более 50 спасателей и 15 единиц техники.

«Пострадавших нет», — заявили в МЧС.

Летом в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

До этого в московском отеле Four Seasons произошел пожар.

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