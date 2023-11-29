Пол Уилан рассказал об избиении в колонии

Американец Пол Уилан, отбывающий наказание в российской колонии, рассказал, что на него напал 50-летний турецкий заключенный с антиамериканскими взглядами. Об этом сообщает CNN.

«Я встал, чтобы отразить второй удар, опасаясь, что у него в руке острые ножницы, которые можно использовать как оружие. Другие заключенные остановили его», — заявил Уилан.

Он добавил, что затем покинул место инцидента и стал искать охранников.

«В цехах фабрики нет охраны, и мне было довольно сложно найти тюремный персонал, который мог бы мне помочь», — продолжил американец.

В итоге Уилан посетил тюремного врача и доложил об инциденте заместителю начальника исправительного учреждения. Осужденный хочет, чтобы против его обидчика выдвинули обвинение в нападении.

До этого источник УФСИН по республике Мордовия подтвердил, что Пол Уилан ввязался в драку в мордовской колонии.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

Ранее в Госдепе рассказали о «серьезном предложении» по освобождению Уилана.