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Водитель бизнесмена украл его деньги, выдумав обморок, воров и рак мозга

Пермяк заявил о пережитом солнечном ударе, чтобы оставить у себя деньги знакомого

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В Перми водителя Антона (имя изменено) осудили условно за кражу у работодателя 1,7 млн рублей, вырученные от продажи золотых инвестиционных монет. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Антон несколько лет подрабатывал водителем у своего знакомого, и в июле 2021 года бизнесмен попросил его съездить в другой город и продать там 50 золотых инвестиционных монет »Георгий Победоносец». Деньги от продажи Антон должен был привезти в Пермь, а за эту работу коммерсант обещал заплатить ему 150 тыс. рублей. Поручение работодателя Антон выполнил, но полученные 1,7 млн рублей решил оставить себе.

Вернувшись, он заявил бизнесмену, что по дороге с ним якобы случился солнечный удар и его обокрали. В действительности же похищенные деньги Антон потратил на покупку автомобиля и выплату долгов. Владелец монет не поверил в эту историю и отправил Антона на полиграф, но тот отказался, сославшись на врачей, которые запретили ему проходить процедуру из-за рака мозга.

В суде он полностью признал свою вину и выразил готовность возместить потерпевшему ущерб по мере возможности. За присвоение и растрату подсудимому дали четыре года условно.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.

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