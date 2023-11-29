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В Петербурге лай собаки помог обнаружить обездвиженных супругов

В Петербурге благодаря лаю собаки в квартире нашли двух супругов

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Pixabay

В Петербурге благодаря собаке правоохранители нашли двух местных жителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Халтурина. Соседи пары заметили, что уже некоторое время в квартире беспрерывно работает телевизор. Помимо этого, питомец петербуржцев постоянно лает.

Местные жители обратились в правоохранительные органы. После этого в дом прибыли сотрудники МЧС, которые помогли вскрыть квартиру. В результате спасатели нашли на месте животное, 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Оба человека не двигались.

На данный момент подробности того, почему пара оказалась в таком положении, неизвестны. Правоохранителям предстоит выяснить причины произошедшего.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения агрессивной собаки.

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