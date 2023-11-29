Россиянам раскрыли новый способ телефонного мошенничества

В России телефонные мошенники все чаще действуют по новой схеме. Аферисты стали звонить гражданам, чтобы получить доступ к номерам абонентов, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службы сотового оператора «Билайн».

Сначала мошенники звонят потенциальной жертве и пытаются убедить ее в том, что с номера телефона подали заявку на смену оператора. После этого предлагают сменить пароль в личном кабинете для якобы безопасности.

Если абонент поверит звонящему, то на следующем этапе предлагают сообщить код для сброса пароля с официального номера, который должен прийти по СМС.

Этот код нужен мошенникам, чтобы получить доступ к личным кабинетам банков, «Госуслуг» и других сервисов, которыми пользовалась жертва, предупредили в «Билайне».

Россиян призвали проявлять бдительность и не вестись на уловки злоумышленников. В операторе уточнили, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют передавать какие-либо коды подтверждения.

Ранее мошенники начали по-новому атаковать «Госуслуги» россиян.