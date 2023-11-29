На Украине 86-летней женщине принесли повестку в военкомат

Жительнице Днепропетровска вручили повестку несмотря на возраст. Об этом сообщает Страна.ua.

О произошедшем рассказала внучка женщины. Девушка показала повестку и паспорт пенсионерки, исходя из данных в котором ей 86 лет. При этом в документе военкомата также указан год ее рождения. Украинку призвали, так как у нее есть медицинское образование.

По словам внучки, женщина вместе с семьей изначально проживала в Артемовске (украинское название Бахмут), но в марте 2022 года переехала в Днепропетровск. В городе она получила временную регистрацию.

Ранее на Украине женщин-медиков обязали встать на военный учет. Сделать это специалистам предложили до 1 октября. Представительницы других профессий также могут добровольно обратиться в военкомат.

Ранее на Украине призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа.