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На Украине 86-летней женщине принесли повестку в военкомат

В Днепропетровске 86-летняя женщина получила повестку

Жительнице Днепропетровска вручили повестку несмотря на возраст. Об этом сообщает Страна.ua.

О произошедшем рассказала внучка женщины. Девушка показала повестку и паспорт пенсионерки, исходя из данных в котором ей 86 лет. При этом в документе военкомата также указан год ее рождения. Украинку призвали, так как у нее есть медицинское образование.

По словам внучки, женщина вместе с семьей изначально проживала в Артемовске (украинское название Бахмут), но в марте 2022 года переехала в Днепропетровск. В городе она получила временную регистрацию.

Ранее на Украине женщин-медиков обязали встать на военный учет. Сделать это специалистам предложили до 1 октября. Представительницы других профессий также могут добровольно обратиться в военкомат.

Ранее на Украине призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа.

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