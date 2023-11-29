В Луганске открылся обновленный мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко открыл обновленный мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Сергей Кириенко подчеркнул, что это – день восстановления справедливости, памяти, уважения. Это – долг памяти по отношению к героям ЛНР. Это и те, кто взял в руки оружие, вступив в ряды народного ополчения, и мирные жители, которые подверглись агрессии нацистов. Для руководства нашей страны очень важно, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение», — отметил Пасечник.

Мемориальный комплекс находится на месте захоронения 394 мирных жителей республики и ее защитников.

«Их имена теперь навеки высечены на плитах этого мемориала. Многие пока лежат в безымянных могилах с табличками – имена некоторых наших земляков установить еще не удалось. Но мы обязательно это сделаем», — добавил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что обновленный мемориальный комплекс станет еще одним символом непокоренного Донбасса.