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В России предложили не ограничивать учет страхового стажа для некоторых женщин

Омбудсмен Волынец: учет страхового стажа для многодетных не нужно ограничивать

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Shutterstock

В России нужно исключить ограничение по учету страхового стажа у женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей. С таким предложением уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщает RT.

Волынец напомнила, что, согласно ст. 12 ФЗ «О страховых пенсиях», в страховой стаж входит период ухода за каждым ребенком до момента, пока ему не исполнится 1,5 года, однако, не более шести лет в общей сложности. Пенсионные коэффициенты при этом начисляют только за четырех и менее детей, уточнила она. Поэтому женщины, которые родили более четырех детей и находились в отпуске по уходу за ними до 1,5 года на каждого, находятся в невыгодных условиях.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна [Буцкая], инициировать разработку законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», исключающих ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей», — говорится в тексте обращения Волынец.

Финансовый аналитик Михаил Беляев до этого рассказал о способах, позволяющих увеличить размер будущей пенсии. Экономист отметил, что в течение жизни человек должен накопить определенный стаж и количество пенсионных баллов.

Ранее россиянам рассказали, кто может потерять пенсионный трудовой стаж.

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