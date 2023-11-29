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Директор уральского молокозавода уехал в зону СВО после скандала с зарплатами

Директор косулинского молокозавода уехал от долгов компании в зону спецоперации

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Depositphotos

Директор уральского ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» Дмитрий Белый, попавший в скандал из-за задержек при выплате заработных плат сотрудникам, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание 66.RU со ссылкой на работников завода.

В материале указано, что компания находится в Свердловской области и специализируется на производстве кисломолочной продукции. При этом, по данным издания, бизнесмен перестал появляться на работе еще 13 октября.

Как рассказали сотрудники предприятия, руководство уже несколько месяцев не начисляет им заработную плату. Более того, после исчезновения Дмитрия Белого завод полностью остановил свою работу и перестал поставлять продукцию в магазины.

Несмотря на это, сотрудники не могут официально уволиться и начать искать новое место работы. Причина тому — отсутствие в компании человека, который обладает правом подписывать соответствующие заявления.

В результате некоторые работники создали инициативную группу, чтобы выяснить местонахождение директора компании. Оказалось, что Дмитрий Белый подписал контракт с российским министерством обороны и уехал в зону боевых действий.

«После массы жалоб, направленных <...> в различные инстанции, Следственный комитет [РФ] возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты», — говорится в публикации.

Однако вопрос с увольнением сотрудников пока остается открытым, уточнили авторы статьи. Журналисты добавили, что финансовое положение «Косулинского многопрофильного предприятия» начало ухудшаться еще в 2022 году — тогда партнеры начали массово подавать иски в арбитраж из-за невыполнения заводом взятых на себя обязательств.

Ранее министр транспорта Свердловской области Василий Старков покинул пост и уехал в зону спецоперации.

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