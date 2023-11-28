Мужчине запретили водить автомобиль после того, как он сбил семерых гусей

В Англии суд запретил мужчине водить машину после того, как он сбил семь гусей, пишет Mirror. По словам властей, он проявил «явное пренебрежение к животным на дороге».

Как пишут СМИ, 31-летний Авраам Андемариам не остановился на месте инцидента. После этого его выследили полицейские, которые обнаружили на автомобиле мужчины следы перьев.

«Птицы получили серьезные травмы, с их конечностей была содрана кожа», — рассказала свидетельница происшествия.

Британец признался, что действительно сбил стаю гусей и уехал. По решению суда ему нельзя водить машину в течение шести месяцев, кроме того, мужчине назначали 50 часов обязательных работ и обязали выплатить штраф в размере £234.

Адвокат Авраама рассказал, что его подзащитный раскаивается в содеянном и расстроен тем, что сделал в тот день.

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