Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчине запретили водить автомобиль после того, как он сбил семерых гусей

Mirror: британцу, задавившему 7 гусей, запретили водить машину

close
100%
Twitter

В Англии суд запретил мужчине водить машину после того, как он сбил семь гусей, пишет Mirror. По словам властей, он проявил «явное пренебрежение к животным на дороге».

Как пишут СМИ, 31-летний Авраам Андемариам не остановился на месте инцидента. После этого его выследили полицейские, которые обнаружили на автомобиле мужчины следы перьев.

«Птицы получили серьезные травмы, с их конечностей была содрана кожа», — рассказала свидетельница происшествия.

Британец признался, что действительно сбил стаю гусей и уехал. По решению суда ему нельзя водить машину в течение шести месяцев, кроме того, мужчине назначали 50 часов обязательных работ и обязали выплатить штраф в размере £234.

Адвокат Авраама рассказал, что его подзащитный раскаивается в содеянном и расстроен тем, что сделал в тот день.

Ранее британцы нашли необычный способ снять стресс с помощью коров.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий