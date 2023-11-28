Патриарх Кирилл заявил, что молится за Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что молится, чтобы президент РФ Владимир Путин продолжал трудиться на благо народов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Пусть Господь укрепляет ваши силы, силы ваших ближайших сотрудников, которые образуют эту единую команду для того, чтобы и далее вы продолжали свои труды на благо отечества нашего российского, всего российского народа», — отметил патриарх.

До этого Путин говорил о готовности России к решению стоящих перед ней масштабных задач. Он отметил, что Россия стали сильнее, в ее состав вернулись исторические регионы.

Путин также говорил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов. Он подчеркнул, что страна ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».