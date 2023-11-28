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Появились первые фото скифского золота, доставленного на Украину

СБУ опубликовала фото скифского золота

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Телеграм-канал СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлели золото скифов.

По данным украинского ведомства, коллекция стоит $1,5 млн.

Накануне государственная таможенная служба Украины сообщила о прибытии в страну 2 694 кг скифского золота из Нидерландов. В Кремле, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что артефакты должны вернуться в Крым. А в Госдуме призвали Киев «не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать», так как коллекцию придется вернуть.

Коллекция скифского золота, содержащая уникальные артефакты, находилась в Нидерландах с 2014 года. В августе 2014 года было принято решение не передавать коллекцию ни Крыму, ни Украине. Но летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак отменил встречу с коллегой из Греции из-за древних скульптур.

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