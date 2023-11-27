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В Петербурге неизвестный выпросил у 14-летней девочки номер телефона и поцеловал ее в шею

В Петербурге ищут мужчину, который домогался несовершеннолетней у станции метро

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Global Look Press

Неизвестный приставал к 14-летней девочке на севере Санкт-Петербурга, его разыскивают. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 26 ноября вблизи станции метро «Академическая». По дороге домой из торгового центра школьницу стал преследовать незнакомец в черном.

Мужчина настойчиво просил познакомиться, а когда потерпевшая назвала ему свой номер телефона, стал открыто ее домогаться. Прохожий начал целовать руки и шею девушки, приглашал в гости.

Потерпевшая смогла вырваться и добраться до дома. Она рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию. Педофила ищут.

Ранее мужчина в маске клоуна приставал к детям на детской площадке и был задержан.

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