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На Челябинском тракторном заводе начался крупный пожар

Mash: на Челябинском тракторном заводе взорвался трансформатор и начался пожар

Сильный пожар вспыхнул на Челябинском тракторном заводе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

»<…> взорвался трансформатор <…>. На место приехали спасатели», — уточнили в сообщении.

По данным канала, информации о пострадавших на данный момент нет. Жители опасаются, что из-за происшествия в городе могут появиться перебои в сети.

На Челябинском тракторном заводе во время Великой Отечественной войны изготавливали танки КВ-1.

26 ноября на западе Москвы произошло сильное задымление. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что в районе дома №43/40 по улице Мосфильмовской произошло возгорание электропроводки.

Накануне в Хабаровске произошел крупный пожар на станции по переработке мусора. На месте работали 30 пожарных и 10 единиц техники. Для перевалки мусора применили бульдозер.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.

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