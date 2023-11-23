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В США «одержимая» пассажирка напугала своими криками других людей в самолете

New York Post: в США одержимая пассажирка начала кричать в самолете и напугала людей

В США «одержимая» пассажирка напугала других людей в самолете, пишет New York Post. Она внезапно начала кричать и карабкаться по сидениям.

Как пишут СМИ, пассажирка самолета авиакомпании Frontier Airlines, направляющегося из Хьюстона в Денвер, начала громко кричать, кидаться на других людей и карабкаться по креслам. Американку попытались успокоить члены экипажа, но в ответ она начала плакать, кричать и спорить с бортпроводниками.

«Хватит тянуть меня за руку. Меня похитили, черт возьми!» — кричала она.

Одна из пассажирок встала со своего места, назвала себя пастором и попыталась объяснить свидетелям инцидента, что они стали свидетелями одержимости демонами.

«Это настоящий дьявол. Это не она, она одержима, ей нужна помощь», — прокомментировала женщина.

После этого пастор начала проповедь, пока остальные пассажиры пытались помочь женщине, отказывающейся занимать свое место. Кроме того, пилотам пришлось совершить экстренную посадку в Далласе, где американку забрала полиция.

Представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

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