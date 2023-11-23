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Пьяная дежурная и ошибка системы стали причиной столкновения поездов в Ульяновской области

Baza: поезда в Ульяновской области столкнулись из-за ошибки и пьяной дежурной

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ЧП Ульяновск/VK

Причиной столкновения двух поездов в Ульяновской области могла стать пьяная дежурная, которая должна была развести между собой поезда, но не заметила ошибку системы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, после аварии машинистов двух поездов и дежурную по станции Бряндино Светлану Стрежневу отправили на медосвидетельствование, которое показало алкогольное опьянение у дежурной.

Причиной столкновения стали одновременно сбой системы и человеческий фактор, считает Baza.

Канал пишет, что сработал ложный сигнал о свободных путях, но сотрудница РЖД, которая должна была отслеживать пути, не заметила этого. По информации Baza, женщина призналась на допросе, что выпила спиртное перед работой.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

22 ноября в Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб из-за ложного оповещения о свободных путях. Шел снег, машинисты поздно увидели друг друга, но все-таки успели резко снизить скорость. Пострадали 25 человек.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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