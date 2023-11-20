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Мужчина поджег свой дом и забросал два чужих коктейлями Молотова

Во Франции поймали вооруженного поджигателя домов в рыцарском костюме

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Shutterstock

На востоке Франции мужчина в костюме рыцаря бросался бутылками с зажигательной смесью и нападал на полицейских с ножами. Об этом сообщает Actu17.

19 ноября 43-летний мужчина поджег свой дом в департаменте Сона и Луара. Перед этим он бросил коктейли Молотова в соседские дома, но не смог устроить в них пожар.

Затем на место происшествия прибыли полицейские. Хулиган предстал перед ними в облике рыцаря-тамплиера, при нем были несколько видов холодного оружия. Он бросился на стражей порядка, когда ему приказали сдаться. Злоумышленник был обезврежен и арестован после нескольких выстрелов в его сторону. Медики оказали ему необходимую помощь, раненому также потребовалась госпитализация.

Затем мужчина стал утверждать, что заминировал свой дом, и угрожал «взорвать все вокруг». На место выехали саперы, которые в итоге не обнаружили там взрывчатых веществ. По предварительным данным, хозяин сгоревшего строения страдает психическими расстройствами.

В ближайшее время эксперты должны определить, сможет ли поджигатель нести юридическую ответственность за свои действия. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее в Тульской области поймали мужчину, который за ночь устроил пожар в четырех домах.

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