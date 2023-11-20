Эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках

В сложившейся ситуации на рынке недвижимости россиянам не стоит покупать квартиру в ипотеку, считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. На этот шаг можно пойти только при условии, что на покупку есть практически вся сумма и кредит берется не более чем на 2-3 млн рублей с комфортным ежемесячным платежом, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Средняя ставка по рыночной ипотеке сейчас в районе 17%, у некоторых банков – выше. В ближайшей перспективе ждать изменений, которые зависят от решения Центробанка по ключевой ставке, не стоит, считает Ракута. Послабления, по его мнению, могут произойти только в 2024 году.

На этом фоне растет количество альтернативных сделок, отмечает эксперт. К примеру, когда у человека уже есть квартира, он продает ее и добирает ипотекой небольшую сумму. Ставка в 17% высока и для этого случая, но более приемлема с точки зрения ежемесячного платежа.

«А так классическая история о том, чтобы купить квартиру в ипотеку с первоначальным взносом, например, в 20%, сейчас пока что на стопе, потому что платежи, естественно, очень большие, — добавил эксперт. — Потенциальные покупатели недвижимости пока что выбирают аренду вместо ипотеки».

Купить квартиру в ипотеку сейчас можно, если есть хороший первоначальный взнос, а ежемесячный платеж будет комфортным. Но даже в этом случае покупку стоит рассматривать с перспективой рефинансирования, добавил Ракута. Через год, по его мнению, ситуация может измениться.

«Нет никаких ограничений на то, чтобы сделать рефинансирование и снизить ставку», — заключил эксперт.

Напомним, отложить покупку квартиры в ипотеку россиянам также советовал вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев. Он тоже напоминал о праве заемщика «перекредитоваться» в случае приобретения жилья по невыгодной ставке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила о беспокойстве регулятора в связи с тем, что рост ипотеки в стране сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов.