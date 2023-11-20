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Российские врачи спасли женщину с шаром для похудения в желудке

В Новороссийске врачи извлекли из желудка женщины шар для похудения

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В Новороссийске попытка похудеть закончилась для женщины операцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей городской больницы №1.

За три года до инцидента местная жительница установила внутрижелудочный баллон в виде шара, чтобы уменьшить аппетит. Однако женщина не похудела. Более того, носила инородное тело дольше рекомендованных сроков. В результате на стенке желудка появилась крупная язва-пролежень с кровотечением.

«В эндоскопическом отделении первой горбольницы Новороссийска врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекла из желудка «шарик» и спасли женщину», — сообщается в публикации.

На данный момент пациентка находится на реабилитации.

Ранее в Великом Новгороде девушке удалили 12-килограммовую кисту.

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