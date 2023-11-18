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В Крыму планируют ввести налоговые льготы для турбизнеса

Глава парламента Крыма: для турбизнеса прорабатываются налоговые льготы

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Налоговые льготы для туристического бизнеса планируется ввести в Крыму. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли (…), а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента также заявил, что из федерального бюджета на поддержку туротрасли республики уже поступило 2,1 млрд рублей.

18 ноября Константинов сообщил, что работа по выявлению и национализации активов украинских бизнесменов в Крыму продолжается. По словам парламентария, продажа национализированных активов украинских граждан, «совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия», позволит значительно пополнить доходную часть бюджета Крыма.

В конце октября стало известно, что пентхаус первой леди Украины Елены Зеленской продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Его приобрела предприниматель из Москвы, которая до последнего момента не знала о прежней принадлежности недвижимости.

Ранее в Крыму сочли, что передача полуострова Украинской ССР была кулуарной.

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