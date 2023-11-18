В Сан-Франциско задержаны более 80 человек, выступивших против АТЭС

Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско за участие в протестах против проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Сан-Франциско.

Там уточнили, что этих людей задержали в связи с демонстрацией, прошедшей на мосту Бэй-Бридж, кроме того были эвакуированы 29 автомобилей. Задержанных уже освободили, однако еще пять человек были арестованы и остаются под стражей.

В аппарате мэра Сан-Франциско Лондон Брид сообщили, что акции протестов в основном прошли мирно и не смогли помешать проведению главных мероприятий по линии АТЭС.

В свою очередь представитель коалиции «Нет АТЭС» (No to APEC Coalition) Уилл Уилтшко выразил уверенность в том, что протестующие достигли ряда поставленных перед собой задач. По его мнению, участники акции смогли дать понять, что молодежь недовольна тем, как представляет ее интересы правительство.

Протестующие направили сигнал о том, что интересы не только корпораций и их руководителей должны учитываться при разработке и обсуждении политических мер, добавил Уилтшко.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.